Serie B, 8a giornata: vittoria Bari a Venezia, pari tra Pisa e Parma. La classifica

Sono passate agli archivi sei delle dieci gare valide per l'ottava giornata di Serie B. Quest'oggi vittorie per Modena, Bari e Ternana che hanno rispettivamente battuto Ascoli, Palermo e Venezia. Pareggio tra Brescia e Cittadella e tra Pisa e Parma. Alle ore 16.15 in programma Frosinone-Spal e Reggina-Cosenza.