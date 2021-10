Serie B, 8a giornata: prima sconfitta per il Pisa, ok Ternana e Reggina

Terminate le prime quattro gare dell'ottava giornata di Serie B. Prima sconfitta per il Pisa dell'ex Palermo Lorenzo Lucca. Vincono Ternana e Reggina, pareggio tra Ascoli e Lecce

⚽️

Conclusi le quattro sfide delle ore 14 valide per l'ottava giornata di Serie B. Prima sconfitta per il Pisa dell'ex attaccante del Palermo, Lorenzo Lucca, escluso per questa gara dalla formazione titolare in favore del tridente formato da Mastinu alle spalle di Sibilli e Marsura. I nerazzurri cadono allo stadio "Ezio Scida" di Crotone sul risultato di 2-1. I padroni di casa si portano subito in doppio vantaggio nei primi 24 minuti, con Mulattieri prima e Zanellato poi, risultato accorciato allo scadere della prima frazione di gioco grazie alla rete di Tourè. Nel secondo tempo è il momento di Lucca, entrato al minuto 56 al posto di De Vitis, che nel primo tempo ha fallito un calcio di rigore. L'ingresso in campo dell'ex Palermo non basta ad evitare la sconfitta del Pisa, che conferma comunque il primato in classifica a quota 19 punti.

Il Lecce del tecnico Marco Baroni fermato sull'1-1 dall'Ascoli. I salentini perdono l'occasione di accorciare sulla capolista Pisa, in gol Strefezza che porta in vantaggio gli ospiti allo stadio "Del Duca" di Ascoli. Al minuto 75 è Iliev che firma il gol del pareggio per i bianconeri.

Torna a vincere la Ternana, che si impone in trasferta per 3-1 contro il Pordenone. In gol il solito Alfredo Donnarumma che al minuto 10 firma la prima rete degli ospiti, che raddoppiano subito con l'ex Palermo, Cesar Falletti, autore della rete che chiude la gara al minuto 69. Non basta il gol di Falasco al 78esimo per riportare in partita i neroverdi.

Questa la classifica aggiornata, in attesa delle gare delle 16:15 tra Cosenza e Frosinone, e tra Perugia e Brescia. Infine, alle 18:30 Como-Alessandria.

Pisa 19

Cremonese 15 *

Lecce 15

Brescia 14 *

Ascoli 14

Reggina 13

Cittadella 12 *

Benevento 12 *

Frosinone 10 *

Cosenza 10 *

Perugia 10 *

Ternana 10

Monza 9 *

Parma 9 *

Spal 8 *

Crotone 7

Como 6 *

Alessandria 4 *

Vicenza 3

Pordenone 1

*una partita in meno