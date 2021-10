Serie B, 7a giornata: l’ex Palermo Lucca segna ancora, il Pisa batte la Reggina

Vince e convince ancora il Pisa, al comando della classifica di Serie B a quota 19 punti, +4 sulla Cremonese seconda. Ancora a segno l'ex Palermo Lorenzo Lucca, che sigla la rete del raddoppio dopo l'autogol di Thiago Cionek

Il Pisa del tecnico Luca D'Angelo vince ancora, Reggina battuta per 2-0 alla "Arena Garibaldi". Dopo il vantaggio dei toscani all'inizio del primo tempo grazie all'autogol dell'ex calciatore del Palermo, Thago Cionek, il Pisa raddoppia al minuto 68 grazie al solito Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 ex rosanero, che firma il sesto gol in sette partite disputate in maglie nerazzurra, conquistando e trasformando un calcio di rigore.