Serie B, 7a giornata: Empoli facile sulla Reggina e sempre primo. Vincono anche Monza e Brescia

Settima giornata di Serie B.

Si conferma l’Empoli che abbatte con un secco 3-0 la Reggina, per i toscani nell’arco della seconda frazione di gioco a segno Mancuso, Matos e Olivieri. Vittorie anche per Brescia e Monza: i lombardi superano 2-1 in trasferta il Cosenza, mentre i brianzoli archiviano la pratica Frosinone con un 2-0 firmato Gytkjaer e Dany Mota. Pari per 1-1 quello tra Pordenone e Chievo, avanti i clivensi con Fabbro subiscono la rete del pareggio al 91′ grazie a Musiolik.