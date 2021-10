Serie B, 7a giornata: colpo della Cremonese, ok Cittadella. La classifica aggiornata

Si sono conclusi i primi anticipi del sabato della settima giornata di Serie B. La Cremonese batte 2-0 la Ternana e vola al secondo posto in classifica, vittorie anche per Cittadella e Alessandria, pareggio in extremis fra Crotone e Ascoli

⚽️

Terminati i primi tre anticipi del sabato validi per la settima giornata del campionato di Serie B. Colpo della Cremonese. che batte per 2-0 in casa la Ternana di mister Cristiano Lucarelli e vola al secondo posto in classifica dietro il Pisa, in gol per i grigiorossi Zanimacchia e Di Carmine.

Tre punti anche per Alessandria e Cittadella. I piemontesi vincono di misura contro il Cosenza grazie alla rete firmata da Di Gennaro, mentre i granata espugnano il "Benito Stirpe" di Frosinone con il risultato di 0-1, in gol l'ex Bologna Okwonkwo.

Pirotecnico pareggio infine nella gara tra Ascoli e Crotone, terminata 2-2. Al doppio vantaggio rossoblu firmato da Canestrelli, rispondono in ordine Dionisi e, allo scadere del match, Bidaoui.

Di seguito la classifica aggiornata, in attesa delle restanti gare del turno:

Pisa 16 *

Cremonese 15

Brescia 14 *

Lecce 14

Ascoli 13

Cittadella 12

Benevento 11 *

Frosinone 10

Reggina 10 *

Cosenza 10

Perugia 9 *

Monza 9

Parma 8 *

Spal 7 *

Ternana 7

Crotone 4

Alessandria 4

Como 3 *

Pordenone 1 *

L.R Vicenza 0 *

* una partita in meno