Serie B, 5ª giornata: vince il Palermo, pari tra Pisa e Bari. Risultati e classifica

Dopo la vittoria conquistata venerdì sera dal Venezia ai danni dello Spezia, sono cinque le partite andate in scena oggi, sabato 16 settembre, alle ore 14:00. Secondo successo di fila per il Brescia di Daniele Gastaldello che, dopo i tre punti ottenuti contro il Cosenza, ha rifilato due reti al Lecco in trasferta. Pareggiano Bari e Modena, rispettivamente in casa di Pisa e Feralpisalò, che conquista così il primo storico punto in Serie B. Sfuma in extremis la vittoria in rimonta del Sudtirol, con il Cosenza che ha trovato il gol del pareggio al minuto 98.