Serie B, 5ª giornata al via: da Pisa-Bari a Catanzaro-Parma. Il programma

Venezia-Spezia aprirà nella giornata di oggi la quinta giornata del campionato di Serie B. Archiviata la pausa per gli impegni delle Nazionali, sono diversi i match di cartello in programma nel weekend. Alle ore 20:30, la squadra di Paolo Vanoli affronterà fra le mura amiche lo Spezia di Massimiliano Alvini con l'obiettivo di conquistare l'intera posta in palio e la momentanea vetta della classifica. Gli ospiti, protagonisti di un avvio tutt'altro che brillante - invece - hanno bisogno di punti per invertire il trend negativo.

Domani, sabato 16 settembre, sono in programma ben sei partite: le neopromosse Feralpisalò e Reggiana ospiteranno rispettivamente Modena e Cremonese, mentre il Cosenza affronterà in casa il Sudtirol di mister Bisoli. Suggestiva la sfida tra Lecco e Brescia. Alle ore 14:00, la squadra di Foschi tornerà a giocare in Serie B dopo 50 anni davanti al proprio pubblico, allo Stadio "Rigamonti-Ceppi". Alle ore 14.00, inoltre, andrà in scena al "Del Duca" la sfida tra il Palermo e l'Ascoli dell'ex capitano rosanero, Ilija Nestorovski. Interessante la sfida tra Pisa e Bari, ma il vero big match di giornata sarà quello tra Catanzaro e Parma, in programma domenica pomeriggio. Chiude il turno la partita di Marassi tra Sampdoria e Cittadella, lunedì alle ore 20:30.