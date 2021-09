Serie B, 3a giornata: termina in parità il big match tra Benevento e Lecce

Pari senza reti al "Vigorito" nel match tra il Benevento e il Lecce

Terza giornata del campionato di Serie B. L'anticipo del venerdì è senza dubbio una sfida di cartello: al "Vigorito" si affrontavano infatti Benevento e Lecce. La sfida tra i sanniti e i pugliesi si è chiusa con uno scialbo 0-0, match senza troppe occasioni quello tra le due compagini che ha visto prevalere l'equilibrio. Quarto punto nei primi turni per i campani guidati da Fabio Caserta, secondo pari di fila per i salentini che raggiungono quota 2 in graduatoria.