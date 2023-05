Serie B, 38ª giornata: da Palermo-Brescia a Reggina-Ascoli, giostra playoff e playout

Il programma completo del trentottesimo e ultimo turno di Serie B. Il Palermo ospita il Brescia per i playoff

⚽️

Ultimo atto della regular season di Serie B, con il trentottesimo turno in programma come di consueto questa sera, interamente nella stessa fascia oraria: alle 20:30. Diversi match caldi e tanti verdetti ancora da scoprire. Se due compagini, Benevento e Spal, sono già retrocesse in Lega Pro, Frosinone e Genoa nelle scorse settimane hanno festeggiato in anticipo la promozione in Serie A. In chiave playoff ancora tante squadre in corsa, così come per i playout.

Il Palermo di Eugenio Corini ospiterà il Brescia al "Barbera". I rosanero, ottavi in classifica, hanno bisogno dell'intera posta in palio per rientrare matematicamente tra le migliori otto. Le Rondinelle, invece, dovranno non solo provare a vincere, ma anche sintonizzarsi sul campo di Perugia. Al "Curi" - infatti - gli umbri, al momento terzultimi a -3 dal Brescia, ospiteranno il Benevento. In caso di non vittoria, gli umbri saranno la terza retrocessa diretta in Serie C, ma anche vincendo dovranno sperare in una sconfitta dei biancoazzurri.

Un interessante scontro diretto per quanto concerne la corsa playoff è quello tra Reggina ed Ascoli, con entrambe le formazioni che sperano in uno scivolone di Venezia e/o Palermo per rientrare tra le prime otto. Dopo la penalizzazione, gli amaranto hanno perso la propria posizione di pregio in zona playoff. I lagunari, dal canto loro, se la vedranno al "Tardini" contro il Parma, con i ducali all'assalto del SudTirol al quarto posto per evitare i turni preliminari negli spareggi con vista sulla Serie A. A battagliare per la semifinale playoff diretta c'è anche il Cagliari, di scena a Cosenza. I calabresi non sono ancora del tutto salvi e di certo non faranno sconti agli isolani. Infine il Pisa, nono a quota 47 punti, ospita la Spal. Anche all'Arena Garibaldi l'imperativo è vincere per i nerazzurri di D'Angelo.

PROGRAMMA COMPLETO — VENERDI' 19/05 ore 20:30

Cittadella-Como

Cosenza-Cagliari

Genoa-Bari

Modena-SudTirol

PALERMO-Brescia

Parma-Venezia

Perugia-Benevento

Pisa-Spal

Reggina-Ascoli

Ternana-Frosinone