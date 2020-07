Serie B, 37a giornata: il Trapani vince, ma la salvezza è utopia. Risultati e classifica

Trentasettesimo turno di Serie B.

Il campionato cadetto è arrivato alle ultime battute che però non ha ancora messo a punto tutti i verdetti, da capire chi si giocherà il play-out e da definire la tabella dei play-off. Sempre più vicina la seconda sentenza della stagione: il Trapani di Fabrizio Castori a un passo dalla Serie C nonostante il successo per 2-1 in casa del Perugia. I granata hanno raggiunto 41 punti in classifica e risultano appaiati al diciottesimo posto con la Juve Stabia che ha però dalla sua gli scontri diretti. I siciliani sono in parità perfetta con il Cosenza che questa sera ha asfaltato l’Empoli rifilando ai toscani un secco 5-1; i calabresi salgono a quota 43 e adesso si giocheranno tutto contro la squadra di Castellammare di Stabia. Match che non agevola il Trapani che dovrà sperare in un pari e di conseguenza rifilare una serie esagerata e quasi impossibile di gol al Crotone. Vittoria di misura per il Pescara che supera 1-0 il Livorno, ma resta bloccato al sedicesimo posto. In zona play-off si conferma al terzo posto lo Spezia mentre conquista aritmeticamente gli spareggi la sorpresa Pordenone, il Pisa si sbarazza dell’Ascoli così come il Chievo che espugna il campo del Benevento. Successo all’ultimo respiro del Cittadella che è ormai a un passo dall’ufficializzare un posto tra le prime otto, può ancora sperare la Salernitana.

Benevento-ChievoVerona 0-1

Cittadella-Venezia 1-0

Crotone-Frosinone 1-0

Empoli-Cosenza 1-5

Juve Stabia-Cremonese 1-2

Perugia-Trapani 1-2

Pescara-Livorno 1-0

Pisa-Ascoli 1-0

Pordenone-Salernitana 1-1

Spezia-Virtus Entella 0-0