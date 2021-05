Serie B, 37a giornata: il Monza vola verso la Serie A. Pescara e Reggiana in Serie C

Appena conclusa la trentasettesima giornata del campionato di Serie B.

Salernitana e Monza proseguono a passo di Serie A. La compagine granata vince 2-0 la gara interna dell’“Arechi” contro il già promosso Empoli, mentre il Monza supera 3-0 il Cosenza nel match del “San Vito – Gigi Marulla”, proseguendo così il sogno promozione verso il massimo campionato. Solo un pari per il Lecce, che nella gara in programma al “Via del mare” contro la Reggina, non va oltre il 2-2, per i salentini soltanto 4 punti nelle ultime cinque gare. In chiave salvezza, nulla da fare per il Pescara che esce sconfitto dalla sfida esterna contro la Cremonese – 3-0 per i lombardi – e la Reggiana a che perde al “Mapei Stadium” contro la Spal, 1-2 per i biancazzurri. I deflini retrocedono quindi in Serie C insieme alla compagine granata, salutando così la Serie B. L’ultimo turno del campionato cadetto è in programma lunedì 10 maggio, con gli ultimi verdetti da decretare sia in chiave promozione, che per quanto concerne la zona calda della classifica, dopo le retrocessioni di Virtus Entella, Reggiana e Pescara. Chi sarà la quarta compagine a tornare in Lega Pro?