Serie B, 35a giornata: il Crotone blinda il secondo posto, Pisa in zona playoff

Spettacolo e tanti gol in Serie B.

Il campionato cadetto continua a regalare emozioni e pathos, con tanti gol e tante sorprese durante le dieci gare della trentacinquesima giornata. Nel pomeriggio il Pescara pareggia in casa contro il Frosinone: apre le marcature Memushaj, poi nel secondo tempo Novakovich trova il gol del pareggio.

L’Ascoli riesce a battere il Cittadella con il risultato di 2 a 1 sul campo del Tombolato grazie all’autogol Adorni e il gol di Pinto, che vanificano la rete del momentaneo pareggio realizzato da D’Urso. Giostra del gol tra l’Empoli e l’Entella: i padroni di casa passano in vantaggio con Mancuso e Zurkowski, ma gli ospiti riescono a ribaltare il risultato con la doppietta di Dezi e i gol di Mancosu e Schenetti in prossimità del novantesimo.

Solo un punto per Crotone, Salernitana, Perugia e Cremonese, che non riescono a migliorare il loro piazzamento in classifica. Vittoria importantissima per il Pisa, che batte il Trapani grazie al gol in pieno recupero di Marconi e riesce ad entrare momentaneamente in zona playoff. Vince anche il Cosenza in casa del Pordenone, tre punti anche per il Benevento grazie alla vittoria contro il Livorno. Successo in trasferta preziosissimo per il Venezia, che batte la Spezia. Chiude il quadro la bellissima gara tra la Juve Stabia e il Chievo: i padroni di casa ribaltano il doppio svantaggio e riescono a vincere con tre gol realizzati negli ultimi quindici minuti.