Serie B, 34a giornata: il Trapani cerca punti salvezza, il Crotone per blindare il secondo posto

La Serie B protagonista.

Tra le 18,45 e le 21,00 il campionato cadetto aprirà i battenti alla 34a giornata. Già promosso, il Benevento di Pippo Inzaghi farà visita il Trapani che è alla ricerca disperata di punti salvezza o quantomeno play-out. Nelle zona alta della classifica il Crotone, attualmente secondo, dovrà vedersela contro il Pordenone che è stata senza dubbio la rivelazione di questo campionato. Trasferta sulla carta semplice per lo Spezia che avrà di fronte il retrocesso Livorno che, come è ben noto, disputerà questa parte finale di stagione senza diversi tesserati a causa della scadenza dei contratti degli stessi. Gara ostica per il Frosinone che ospiterà la Juve Stabia di Caserta, sfida dalle mille insidie a causa della posizione di classifica dei campani che rischiano davvero grosso. Gara interessante quella tra Salernitana e Cittadella, entrambe reduci da una sconfitta e vogliose di rialzare la testa per confermarsi in zona play-off. Match da cardio-palma quello tra Venezia e Pescara, due compagini che navigano appena sopra la zona retrocessione. Gara complicata per il Chievo Verona che affronterà in trasferta la Cremonese, dovrà sudarsela anche l’Empoli che giocherà in casa del rinato Ascoli.