Serie B, 32a giornata: Pisa ko a Brescia. Pareggiano Parma e Cosenza. La classifica

Sono andate in scena le gare delle 14:00 di questo sabato di Serie B valido per la trentaduesima giornata di campionato. Dopo la vittoria contro il Palermo, il Pisa cade a Brescia con il risultato 3-1, con l'unica marcatura nerazzurra arrivata a tempo scaduto grazie al calcio di rigore realizzato da Torregrossa, ex di giornata. Lo Spezia delude in casa, non andando oltre l'1-1 contro un Lecco, oltre che in difficoltà in classifica, in inferiorità numerica per buona parte di gara. Sembra aver quasi tirato il freno a mano, invece, il Parma che, dopo il tonfo interno contro il Catanzaro, rischia parecchio in casa del SudTirol che vede addirittura stretto lo 0-0. Gol e spettacolo tra Feralpisalò e Cosenza, sfida terminata 2-2, con La Mantia in grande spolvero e con un Tutino in gol con una splendida acrobazia. Pareggio a reti bianche, infine, al "Liberati" tra Ternana e Modena.