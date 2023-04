Serie B, 32ª giornata: il Palermo riceve il Cosenza, big match SudTirol-Bari

Al "Vigorito" di Benevento in palio punti fondamentali in chiave salvezza tra i padroni di casa e la Spal. Le due squadra, rispettivamente al terzultimo e penultimo posto, sono entrambe appaiate a quota ventinove punti. Nel pomeriggio, il Frosinone capolista sarà impegnato in casa contro l'Ascoli, in cerca della vittoria che manca dal 5 marzo. Al "Druso" di Bolzano il SudTirol ospita il Bari. Un solo punto divide le due squadre, quarta e terza forza del campionato, pronti a darsi battaglia per inseguire il Genoa secondo. I rossoblu di Gilardino cercheranno di mettere pressione al Frosinone, sulla loro strada c'è però il Como. Dopo la vittoria in settimana contro il Perugia, la Reggina cerca di risollevarsi per blindare la zona playoff e puntare in alto. Gli amaranto se la vedranno al "Granillo" con il Venezia. Chiudono il turno delle 15 i match Brescia-Ternana, Cittadella-Parma e Perugia-Modena.