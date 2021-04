Serie B, 32a giornata: il Lecce vince e scappa, anche il Pescara ferma il Monza. Risultati e classifica

La Serie B gioca oggi, nel giorno di Pasquetta, la sua trentaduesima giornata.

Poche reti nelle cinque partite disputatesi alle ore 15, ma risultati importanti soprattutto nella zona alta della classifica. Successo esterno per il Lecce che ha battuto il Pisa di mister D’Angelo. Si tratta della sesta vittoria di fila per gli uomini di Eugenio Corini, lanciatissimi verso la vetta occupata attualmente dall’Empoli che nella giornata di oggi non è sceso in campo.

La gara Empoli-Chievo, infatti, non è andata in scena per le tredici positività al Covid-19 nello spogliatoio toscano. La Lega di Serie B non aveva però stabilito il rinvio, ragion per cui gli ospiti si sono dovuti presentare al Castellani perché l’arbitro potesse così certificare l’assenza dei padroni di casa, dando il via alla trafila che con ogni probabilità porterà al recupero della partita Pareggia il Monza che, in casa, non va oltre l’1-1 contro il Pescara, così come Cittadella-Reggina. Vincono Ascoli e Cremonese, rispettivamente contro Vicenza e Cosenza.

RISULTATI

Ascoli-Vicenza 2-1

Dionisi 60′ (A), Sabiri 82′ (A), Gori 90+6′ (V)

Pisa-Lecce 0-1

Coda 76′ (L, rigore)

Cosenza-Cremonese 0-1

Strizzolo 41′ (CR)

Monza-Pescara 1-1

Frattesi 23′ (M), Ceter 72′ (P)

Cittadella-Reggina 1-1

Beretta 46′ (C), Bianchi 59′ (R)

LA CLASSIFICA AGGIORNATA