Serie B, 32a giornata: Empoli e Lecce per allungare, le gare in programma e dove vederle in tv

A partire dalle ore 12.30 prenderà il via la 32a giornata di Serie B.

La capolista Empoli ospita un Chievo che è rimasto attaccato con fatica alla zona play-off, trasferta ostica per il Lecce secondo che dovrà vedersela contro l’ostico Pisa lontano da casa. Gara sulla carta agevole per il Monza che affronterà tra le mura amiche il Pescara che al momento occupa la penultima posizione in classifica. Nel pomeriggio gara d’alta classifica quella tra SPAL e Venezia, alle ore 21.00 la Salernitana per restare attaccata al treno promozione diretta dovrà vincere la gara contro il Frosinone.

IL PROGRAMMA

Ore 12.30

Pordenone-Entella (DAZN)

Ore 15

Ascoli-Vicenza (DAZN)

Cittadella-Reggina (DAZN)

Cosenza-Cremonese (DAZN)

Empoli-Chievo (DAZN)

Monza-Pescara (DAZN)

Pisa-Lecce (DAZN)

Ore 17

Reggiana-Brescia (DAZN)

Ore 19

SPAL-Venezia (DAZN)

Ore 21

Salernitana-Frosinone (DAZN, Rai Sport)