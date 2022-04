Serie B, 32a giornata: colpo Lecce, solo pari Cremonese. Ok Parma, la classifica

Chiuse le prime gare del sabato di Serie B, valide per la 32a giornata. Vincono Lecce e Ternana, pari Cremonese e Alessandria

⚽️

In attesa del big match tra Benevento e Pisa, si sono concluse le gare delle 14 valide per la 32a giornata di Serie B. Vince il Lecce in casa con il Frosinone, ok Ternana e Parma. Cade ancora il Pordenone, pari per la Cremonese.

Al "Via del Mare" il Lecce supera di misura il Frosinone e si porta in seconda posizione. I salentini sbloccano la gara nel finale di primo tempo con il bomber Massimo Coda, autore del diciannovesimo gol in campionato. Cremonese che invece non va oltre il pari in casa con la Reggina, i grigiorossi mantengono comunque il primato in classifica, in attesa del risultato del Pisa. Vantaggio dei lombardi con Ciofani nel primo tempo, nella ripresa l'espulsione di Crescenzi spiana la strada al pareggio degli amaranto firmato da Galabinov.

Continua la serie positiva del Parma, vittorioso a Cosenza per 3-1. profondo rosso per i calabresi. La doppietta di Barnabe e la rete di Danilo affondano i padroni di casa, non basta il gol di Larrivey. Tre punti importanti per la Ternana, che continua a sperare di agganciare la zona playoff. Al "Tombolato" di Cittadella decide la doppietta di Donnarumma, i granata cadono per la seconda volta di fila, l'ultima vittoria risale al 27 febbraio.

Ancora una sconfitta per il Pordenone, sempre più in ultima posizione. I ramarri perdono in trasferta contro l'Ascoli, decide la rete di Baschirotto al minuto 85. Pari infine tra Alessandria e Spal, 2-2 il risultato del "Moccagatta".

Di seguito la classifica aggiornata:

Cremonese 60

Lecce 59

Pisa 58*

Monza 57*

Brescia 54

Ascoli 52

Benevento 51*

Frosinone 51

Perugia 46*

Ternana 44

Cittadella 44

Reggina 44

Parma 42

Como 41*

Spal 33

Alessandria 26

Cosenza 24*

Vicenza 24

Crotone 19*

Pordenone 14

*una partita in meno