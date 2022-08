Serie B, 2a giornata: le formazioni ufficiali dei posticipi

Dopo gli anticipi di sabato, la Serie B continua con le sei gare domenicali in programma alle 20:45 che chiudono la seconda giornata. Big match tra Frosinone e Brescia, due delle candidate alla promozione in Serie A. Cagliari chiamato a vincere dopo il pareggio di Como, i sardi ospitano il Cittadella. Lariani impegnati in casa contro il Pisa, Sudtirol a caccia dei primi punti in campionato contro il Venezia. Infine Cosenza-Modena e Ternana-Reggina. Di seguito tutte le formazioni ufficiali dei match.