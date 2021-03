SERIE B, 29a giornata: successi per Empoli e Monza, il Chievo fermato dal Frosinone. Risultati e classifica

29a giornata di Serie B.

Poche reti nelle cinque partite disputatesi alle ore 19.00, ma vittorie importanti soprattutto nella zona alta della classifica. Successi casalinghi per Empoli e Monza che hanno superato rispettivamente Pordenone (1-0) e Reggiana (2-0). Vince di misura il Brescia sul Cosenza (1-0), pareggi senza reti in Cittadella–Salernitana e Chievo–Frosinone. Si conferma al primo posto proprio l’Empoli seguito dal Monza 6 punti dietro e dal Lecce che tallona da vicinissimo i brianzoli avendo vinto nel pomeriggio per 3-2 in casa del Venezia.