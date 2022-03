Serie B, 29a giornata: pari tra Lecce e Brescia, vincono Ternana e Perugia

Terminati gli anticipi validi per la 29a giornata di Serie B, vincono Perugia e Ternana, pari tra Lecce e Brescia

Chiusi i primi tre match del sabato di Serie B , validi per la 29a giornata del campionato cadetto. Pareggio nel big match tra Lecce e Brescia , Ternana vittoriosa in casa col Cosenza , vince infine anche il Perugia con la Reggina .

Succede tutto nel primo tempo al "Via del Mare" del capoluogo salentino, vantaggio di casa con Strefezza dopo sette minuti. Nell'ultimo quarto d'ora arriva il pari delle rondinelle, sugli sviluppi del calcio di rigore sbagliato da Pajac, Bisoli mette la sfera alle spalle dell'estremo difensore giallorosso. Lecce che rimane quindi primo in classifica, in attesa della gara tra Pisa e Cremonese.