Serie B, 28esimo turno: da Perugia-Lecce ad Ascoli-Frosinone: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali dei match di Serie B della 15:30, validi per la ventottesima giornata di campionato

Prosegue il campionato di Serie B con week-end ricchissimo, con dieci partite spalmate tra il sabato e la domenica. Il turno è iniziato sabato 5 marzo con 5 sfide. Altrettante le gare che andranno in scena questo pomeriggio, in contemporanea, alle ore 15.30. La capolista Lecce fa visita al Perugia, mentre il Benevento affronterà in trasferta il Cosenza. Il Frosinone è atteso ad Ascoli. Crotone-Alessandria e Vicenza-Ternana chiuderanno il programma della giornata.