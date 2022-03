Serie B, 28esimo turno: colpo Vicenza, Lecce fermato dal Perugia. Ok Frosinone

Sono emersi i finali delle cinque sfide di Serie B il cui calcio d'inizio è stato battuto alle ore 15.30: vittoria per il Vicenza, pari per Frosinone e Lecce

Terminate le gare domenicali valide per la 28a giornata di Serie B. Colpo del Vicenza in casa con la Ternana, solo pari per il Lecce a Perugia, così come per il Frosinone. Reti bianche tra Alessandria e Crotone.