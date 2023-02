Serie B, 27ª giornata: al via oggi con tre anticipi. Il programma completo

Turno infrasettimanale in Serie B che torna in campo per la 27^ giornata di campionato. Aprono le danze i tre anticipi di oggi, Cosenza-Reggina, Palermo-Ternana e Parma-Pisa, in programma tutti alle 20:30. Sette incontri, invece, si giocheranno mercoledì alle 20.30: tra questi il big match Cagliari-Genoa e Spal-Frosinone, che vedrà la capolista impegnata a Ferrara. Il Bari, reduce da quattro risultati utili consecutivi, ospiterà il Venezia.