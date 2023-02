Serie B, 25a giornata: il Palermo ospita il Frosinone, big match Bari-Cagliari

La 25a giornata di Serie B inizierà già stasera, 17 febbraio, l'anticipo tra Pisa e Venezia . Ben otto match invece in programma domani tra le 14 e le 16:15, in particolare spicca la gara del "Barbera" tra Palermo e Frosinone e l'appuntamento in chiave terzo posto tra Bari e Cagliari . Chiude il turno il posticipo domenicale Modena-Genoa .

Nelle gare del primo turno del sabato, in un "Barbera" gremito arriva il Frosinone di Grosso per sfidare il Palermo. La capolista di Serie B non perde ormai da sette gare e conserva un vantaggio di quindici punti sul terzo posto. I rosanero hanno perso la gara precedente contro il Genoa, che ha interrotto un filotto di nove risultati utili consecutivi. Sempre alle 14, la rivelazione Sudtirol farà visita al Cosenza. Gli altoatesini hanno pareggiato alla scorsa contro il Como, dopo quattro vittorie di fila che hanno fatto guadagnare il quinto posto. Rossoblu in profondo rosso, fanalino di coda della cadetteria. Dopo la vittoria contro il Parma e il pari con la Ternana, il Cosenza è tornato a perdere a Bari. La nuova Spal di Massimo Oddo ha l'obbligo di vincere nello scontro diretto contro il Como al "Paolo Mazza". Tre punti ma quattro posizioni separano le due compagini, con una vittoria i ferraresi aggancerebbero i lariani fuori dalla zona retrocessione. La Reggina di Inzaghi infine, la cui ultima vittoria risale a quasi un mese fa, prova a risollevarsi in casa del Cittadella per blindare il terzo posto e non perdere la scia del Genoa. Ultime gare delle 14 sono Parma-Ascoli e Benevento-Brescia.