Serie B, 24a giornata: apre Genoa-Palermo, Reggina-Pisa il big match. Il programma

Ventiquattresimo turno di Serie B al via oggi, venerdì 10 febbraio, con l'anticipo del "Ferraris" tra il Genoa ed il Palermo . Sono otto, invece, le gare in programma sabato tra le ore 14:00 e le ore 16:15: dalla sfida Reggina-Pisa allo scontro salvezza al "Paolo Mazza" tra Spal e Venezia . Chiude il posticipo domenicale Bari-Cosenza .

La quinta giornata di ritorno apre subito con una partita suggestiva e piuttosto delicata: il big match tra il Grifone e la compagine di Eugenio Corini , divise da sei punti in classifica. Momento d'oro per il Palermo , reduce da tre vittorie di fila conquistate contro Bari , Ascoli e Reggina . Nove i risultati utili consecutivi ottenuti. I liguri, invece, hanno perso lo scorso weekend contro il Parma un importante scontro diretto.

Come anticipato, tra le gare del sabato spicca Reggina-Pisa. Gli uomini di Pippo Inzaghi tornano al "Granillo" dopo le due sconfitte esterne incassate contro Palermo e Sudtirol. La flessione dell'ultimo mese degli amaranto, unito al sorprendente ruolino di marcia di rosanero ed altoatesini, hanno condotto gli uomini di Inzaghi al terzo posto con ormai un esiguo vantaggio. Pisa che non vince da quattro gare e ha perso la zona playoff, distante però solo due punti. In zona retrocessione si daranno battaglia Spal e Venezia. I lagunari hanno di recente superato il Benevento, ottenendo tre punti fondamentali. Mentre i padroni di casa hanno vinto una sola volta nelle ultime sei. Un'altra gara interessante in ottica playoff è quella fra Ternana e Parma. Entrambe le squadre condividono il punteggio in classifica, ma i risultati dell'ultimo mese premiano i ducali, tornati a riprendere quota dopo un periodo di buio.