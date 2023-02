Serie B, 23a giornata: Palermo ospita la Reggina, Frosinone impegnato a Como

La ventitreesima giornata di Serie B , quarta del girone di ritorno, prenderà via venerdì 3 febbraio con l'anticipo serale tra Modena e Cagliari . Sabato 4 sette gare in programma tra le 14:00 e le 16:15. La capolista Frosinone è ospite del Como al "Sinigallia", trasferte anche per Bari e Sudtirol , impegnate rispettivamente a Ferrara e Pisa . Il turno si chiuderà domenica 5 febbraio con i big match Parma-Genoa e Palermo-Reggina , entrambi in programma alle 16:15.

Quattro risultati utili consecutivi per il Cagliari di Claudio Ranieri, che ha ritrovato la zona playoff a quota 32 punti insieme alla Ternana, quest'ultima sarà invece spite del Cosenza. I rossoblu affronteranno un Modena a caccia dei tre punti dopo la sconfitta maturata a Terni. Nelle gare di sabato protagonista il Bari, che volerà a Ferrara per affrontare la Spal. Pugliesi reduci da due sconfitte di fila contro Perugia e Palermo, match che hanno fatto scivolare la compagine di Michele Mignani al quinto posto. La rivelazione Sudtirol sarà di scena al "Romeo Anconetani" di Pisa in uno scontro al vertice. Tre vittoria di fila per gli altoatesini, che da neopromossi hanno scalato la classifica fino alla quarta posizione. I nerazzurri, che condividono lo stesso punteggio del Palermo (31) puntano a rimanere incollati al treno playoff. In zona calda pesa la sfida tra Benevento e Venezia. Entrambe le squadre non vincono da ben cinque gare e sono distanti solamente due punti (23 a 21). Chiudono il turno delle 14 i match Cittadella-Ascoli e Perugia-Brescia.