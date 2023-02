Serie B, 23ª giornata: da Pisa-Sudtirol a Benevento-Venezia, le probabili formazioni

Prosegue oggi sabato 5 febbraio la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B. Dopo l'anticipo del ventitreesimo turno tra Modena e Cagliari, che ha visto vittoriosa la squadra di Attilio Tesser sulla formazione sarda guidata da "Sir" Claudio Ranieri per 2-0 nel match andato in scena venerdì sera allo Stadio "Braglia". Quest'oggi saranno sette le gare in programma, tra cui Pisa-Sudtirol , in scena all' "Arena Garibaldi" alle ore 14:00.