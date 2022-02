Serie B, 23a giornata: colpo Como a Frosinone, pari per il Lecce. Ko Benevento

Chiusa la ventitreesima giornata di Serie B, solo pari per il Lecce ad Alessandria, vince il Como a Frosinone. Ok Brescia, cade il Benevento

Concluse le gare valide per la 23a giornata di Serie B . Vince il Brescia di misura a Crotone e aggancia il Lecce , i salentini non vanno oltre il pari l 'Alessandria . Cade il Benevento in casa con l' Ascoli , colpo del Como vittorioso a Frosinone .

Grande vittoria del Como in casa del Frosinone. Tre gol e spettacolo nel primo tempo, botta e risposta dopo 36 minuti. I lariani passano avanti con Gliozzi alla mezz'ora, pochi minuti dopo però Zampano firma il pari per i padroni di casa. Poco prima del duplice fischio Como di nuovo in vantaggio con Ioannou. Cade infine il Benevento al "Vigorito" con l'Ascoli, i bianconeri in gol con Bidaoui al 69esimo e allo scadere con Baschirotto.