Serie B, 20a giornata: Empoli inarrestabile, il Lecce fermato dal Pordenone. Risultati e classifica

20a giornata di Serie B.

Dopo l’anticipo del venerdì che ha visto pareggiare per 0-0 Vicenza e Venezia, il turno ha continuato con quattro gare che si sono disputate alle ore 14.00. Vince l’Empoli che supera 3-1 il Frosinone nonostante i ciociari si fossero portati in vantaggio, un successo importante quello dei toscani che si confermano al primo posto. Tre punti anche per Cosenza e Ascoli che sconfiggono rispettivamente Virtus Entella (1-2) e Brescia (2-1), pareggia il Lecce che non va oltre l’1-1 in casa del Pordenone.