Serie B, 20a giornata: apre il Frosinone, big match Lecce-Cremonese. Pisa a Ferrara

La ventesima giornata di Serie B inizia con l'anticipo del venerdì tra Parma e Frosinone. Big match nel posticipo di domenica, in campo alle 18:30 Lecce e Cremonese. Il Pisa affronta la Spal in trasferta

⚽️

La Serie B torna in campo con la ventesima giornata di campionato, seconda del 2022. Il turno inizierà venerdì 21 gennaio con l'anticipo Parma-Frosinone, poi sette gare il sabato. Chiudono i posticipi domenicali Vicenza-Cittadella e Lecce Cremonese.

Il Frosinone ha vinto le ultime due contro Pisa e Spal e punta forte alle prime della classe. I ciociari si trovano attualmente al settimo posto ma con soli quattro punti di distanza dal Benevento, terzo in classifica. Parma che invece cerca punti per mettersi alle spalle la zona salvezza.

Sei delle sette gare in programma sabato si disputeranno alle ore 14. Il Pisa capolista sarà in trasferta a Ferrara contro la Spal, dopo il ko interno del turno precedente contro il Frosinone. La compagine nerazzurra mantiene ancora la vetta della classifica ma la spinta di Brescia e Benevento si fa ogni giornata più forte. Ferraresi che invece non vincono dal 4 dicembre contro il Crotone, due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre.

Brescia che sarà impegnato invece in casa contro la Ternana, le rondinelle cercano il sorpasso sul Pisa, distante solamente un punto. La Ternana a caccia invece della vittoria che manca da novembre, i rossoverdi sono scivolati al tredicesimo posto in classifica dopo un inizio di campionato stabile. Benevento in trasferta al "Moccagatta" di Alessandria per mettere pressione alle prime due, i giallorossi hanno ruolino di marcia da promozione con cinque vittorie nelle ultime sei, nonostante la grana Lapadula.

Il Como dell'ex Palermo, Antonino La Gumina, in cerca di punti per rimanere incollato alla zona playoff, distante al momento quattro punti. I lariani se la vedranno con il Crotone, vittorioso alla scorsa contro il Pordenone ma ancora invischiato nella zona calda della classifica. Chiudono il programma delle 14 i match Monza-Reggina e Cosenza-Ascoli.

Alle 16:15 al "Renato Curi" di Perugia i padroni di casa sfidano il Pordenone. Gli umbri non perdono in campionato dal 6 novembre, i neroverdi invece faticano a trovare il ritmo per schiodarsi dal penultimo posto.

Chiudono il turno le due gare domenicali. Alle 16:15 il derby veneto tra L.R Vicenza e Cittadella, alle 18:30 il match di cartello della ventesima giornata, ovvero la gara tra Lecce e Cremonese. I salentini hanno perso lo scontro diretto con il Pisa ma restano al quinto posto con 34 punti, solo uno in meno della Cremonese reduce da quattro vittorie di fila e pronta all'assalto di Pisa e Brescia.