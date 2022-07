Serie B 2022/23, i partecipanti con più vittorie: Genoa primo con 6, il Palermo…

Quella che verrà sarà una stagione di Serie B intensa ed emozionante: diverse big del calcio italiano si trovano riunite in quella che è stata più volte definita come "Serie A2". Il campionato 2022/23 vedrà infatti la presenza di piazze blasonate come Palermo, Bari, Brescia, Parma, Cagliari, Genoa ecc..