Serie B, 19a giornata: Aye guida il Brescia alla vittoria, bene anche la Cremonese

Conclusi i primi due anticipi del sabato di Serie B, validi per la diciannovesima giornata. Vincono Brescia e Cremonese, rotondo 2-0 rispettivamente contro Reggina e Como

La Cremonese conquista la terza vittoria consecutiva, sconfitto il Como con un gol per tempo. Gara sbloccata dopo soli quattro minuti con Bonaiuto, che raccoglie una sponda di testa di Varnier e insacca per il vantaggio dei padroni di casa. Al minuto 57 i lariani restano in inferiorità numerica per l'espulsione di Vignali, fattore che porta al raddoppio della Cremonese con Baez su assist di Zanimacchia.