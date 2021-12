Serie B, 17a giornata: vincono Pisa e Brescia, Monza e Frosinone regalano spettacolo

Il commento della 17a giornata di Serie B che ha regalato partite emozionanti e risultati sorprendenti

La 17a giornata di Serie B si è aperta con grandi partite, che hanno regalato spettacolo e messo ulteriormente in evidenza le squadre che fino alla fine si contenderanno le posizioni più nobili. Pisa e Brescia le due squadre che occupano le prime due posizioni della classifica si sono imposte confermando il momento positivo e candidandosi a un ruolo da protagonista fino alla fine del campionato. Nel pomeriggio sono arrivate anche la rocambolesca vittoria del Monza contro il Frosinone per 3-2, il pareggio per 1-1 tra Pordenone e Cosenza e infine la vittoria del Cittadella contro l'Ascoli per 2-0.