Serie B, 17ª giornata: perdono Venezia, Como e Cremonese. Ok Sampdoria, pari Modena

Sono maturati i risultati delle gare di questo sabato alle ore 14.00 della diciassettesima giornata di Serie B. Il Brescia è riuscito a prevalere nel derby contro il Como, imponendosi al "Rigamonti" per 2-0 e balzando al nono posto. Vince anche la Sampdoria per 2-1 in trasferta al Mapei Stadium contro la Reggiana grazie alle firme di Kasami e De Luca. I blucerchiati sono ora a quota 22 punti a sole tre lunghezze dalla zona playoff. Pareggio per 1-1 tra Modena e Cittadella che fa comodo al Palermo che scenderà tra pochi minuti in campo contro il Pisa, con i rosa che in caso di vittoria potrebbero sorpassare i "canarini" e tallonare i veneti ad un punto di distanza. Due risultati a sorpresa, per concludere, sono quelli della Cremonese e del Venezia, entrambe sconfitte rispettivamente contro FeralpiSalò e SudTirol. Prima vittoria casalinga per i gardesani, mentre i lagunari cadono per la seconda gara consecutiva.