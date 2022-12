Serie B, 15ª giornata: tonfo Genoa, ok Reggina. Pari e spettacolo tra Ascoli e Como

Si sono giocate tutte le gare delle 15.00 di questa quindicesima giornata di Serie B. Tonfo a sorpresa del Genoa in casa contro il Cittadella che fa traballare la già poco stabile panchina del tecnico Blessin. Il SudTirol ad un passo dall'impresa contro il Frosinone capolista ma ripresi allo scadere dalla formazione ciociara. Un 3-3 spettacolare tra l'Ascoli ed il Como, avversario del Palermo nel turno successivo, con i marchigiani rimasti in dieci uomini vista l'espulsione di Gondo. Altro pareggio ma a reti bianche in un'altra sfida in chiave salvezza tra Cosenza e Perugia.