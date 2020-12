Serie B, 15a giornata: Salernitana corsara a Venezia, sorride l’Entella contro il Pescara. Risultati e Classifica

Nel primo pomeriggio si sono disputate sei gare valide per il quindicesimo turno.

Vittorie casalinghe per Ascoli, Entella e Lecce che superano rispettivamente Spal (2-0), Pescara (3-0) e L.R. Vicenza (2-1). Vittoria esterna della Salernitana che conferma il suo primato in classifica con 31 punti, dopo il 2-1 al “Pier Luigi Penzo” di Venezia, lagunari ottavi a quota 23 punti in classifica.

Reggiana-Reggina 0-1 (giocata alle 12.30)

Ascoli-Spal 2-0

Cosenza-Pisa 1-1

Entella-Pescara 3-0

Frosinone-Pordenone 1-1

Lecce-L.R. Vicenza 2-1

Venezia-Salernitana 1-2

Brescia-Empoli (ore 18,00)

Cremonese-Monza (ore 21,00)

LA CLASSIFICA AGGIORNATA