Serie B, 15a giornata: prima gioia Pordenone, ok Lecce e Benevento. La classifica

Chiuse le gare del martedì di Serie B, in attesa dei posticipi della quindicesima giornata. Prima vittoria per il Pordenone, tre punti anche per Lecce e Benevento.

⚽️

Terminate le gare del martedì valide per il quindicesimo turno di Serie B. Vince ancora il Lecce che si porta al secondo posto, prima vittoria in campionato per il Pordenone. Benevento vittorioso in extremis contro il L.R Vicenza, ok Monza e Ascoli.

Continua la sorprendente striscia di risultati utili consecutivi del Lecce, adesso a quota quattordici. I salentini si impongono per 3-1 in casa della Spal grazie alla doppietta dell'ex Gabriel Strefezza nel secondo tempo. Nella prima frazione al vantaggio giallorosso di Gargiulo aveva risposto bomber Colombo, ma la rete del Nazionale Under21 non è bastata agli estensi.

Il Benevento porta a casa nel recupero tre punti fondamentali in casa del L.R Vicenza. La compagine di Fabio Caserta si porta sul doppio vantaggio con Insigne e Lapadula, ma in soli dieci minuti i padroni di casa agguantano il pari. Nell'ultimo dei cinque minuti di recupero è Barba a regalare la vittoria ai giallorossi, la seconda di fila.

Prima vittoria in questo campionato per il fanalino di coda Pordenone, battuto 2-0 l'Alessandria con una rete per tempo. In gol per i ramarriPinato e Folorunsho. Il Monza passeggia sul Cosenza all'U-Power Stadium, i brianzoli rifilano quattro gol ai rossoblu e guadagnano la terza vittoria nelle ultime cinque gare. Vince infine l'Ascoli in casa della Reggina grazie alla doppietta di Sabiri.

Di seguito la classifica aggiornata in attesa dei posticipi di giovedì Parma-Brescia e Cittadella-Como.