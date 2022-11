Serie B, 14ª giornata: si rialza il Perugia. Pari tra Frosinone e Cagliari. SPAL ko

Finale rovente allo "Stirpe" tra Frosinone e Cagliari con Lapadula che ha realizzato il rigore del pari sul finale, per poi servire al 90'+8 l'assist a Pavoletti per il gol del sorpasso, annullato per fuorigioco. Cade a sorpresa il Genoa contro il Perugia che si stacca momentaneamente dall'ultima posizione in classifica. Il Cosenza riacciuffa il pareggio contro il Cittadella e dà continuità dopo la vittoria con i rosanero. Il Bari rischia ma porta a casa un punto in una gara con ben tre rigori fischiati contro il Como.