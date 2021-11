Serie B, 13a giornata: Frosinone-Lecce e Pisa-Benevento, Brescia a Vicenza

Tredicesima giornata di Serie B in programma sabato 20 e domenica 21 novembre. Apre alle 15 il big match Frosinone-Lecce, domenica in campo Pisa e Como, Brescia impegnato a Vicenza

Alle porte la tredicesima giornata di Serie B dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Sabato 20 novembre apre alle 15 il big match d'alta classifica tra Frosinone e Lecce, Brescia alle 18.30 in trasferta a Vicenza. Domenica in campo il Como nel derby contro il Monza, chiude il posticipo Pisa-Benevento.

Nelle gare di sabato alle 14 il Lecce secondo in classifica cerca l'allungo sul Frosinone. Le due squadre sono distanti solamente due punti, sulla scia del Brescia capolista. Proprio le rondinelle saranno di scena alle 18.30 nella trasferta di Vicenza, i lombardi hanno vinto tre delle ultime quattro partite disputate, raggiungendo il primo posto a discapito appunto di Lecce e Pisa. Discorso diverso per i biancorossi, al penultimo posto con soli quattro punti fin qui ottenuti, frutto di una vittoria e un pareggio, solo il Pordenone ha fatto peggio nelle prime dodici gare. La compagine neroverde affronta l'Ascoli sperando nella prima vittoria in campionato.

Nei due restanti match in programma alle 14, in scena Spal-Alessandria e la Ternana, che al "Libero Liberati" ospita il Cittadella. Veneti che sono reduci da due vittorie consecutive, tra le quali spicca quella contro il Pisa, mentre i padroni di casa navigano nelle acque tranquille di metà classifica dopo un buon inizio di campionato. Chiude il turno del sabato il match delle 16.15 tra Perugia e Crotone, con i calabresi che hanno perso tre delle ultime quattro sprofondando in piena zona retrocessione.

Domenica 21 novembre due gare alle 14, il Parma ospita il Cosenza. Solo due punti in classifica dividono le due squadre, entrambe in un momento non proprio positivo. I ducali dopo un ottimo inizio di stagione hanno inanellato diversi risultati negativi mentre per il Cosenza pesano i tanti gol subiti, che ne fanno la quarta peggior difesa del campionato. La Cremonese dopo tre pareggi di fila cerca la vittoria in casa della Reggina, match in programma allo stadio "Oreste Granillo", sempre alle 14.

Alle 16.15 il Como dell'ex Palermo, Antonino La Gumina, affronta il Monza nel derby lombardo. Buon momento per i lariani, in fiducia dopo le tre vittorie conquistate in altrettante partite, arrivando a quota diciannove punti, in cerca del quarto successo per confermare lo stato di forma. Chiude il quattordicesimo turno la sfida tra Pisa e Benevento, in cui la compagine di Lorenzo Lucca è chiamata al riscatto, l'ultima vittoria risale infatti al 2 ottobre contro la Reggina, poi due pareggi e tre sconfitte per la compagine guidata da D'Angelo.