Serie B, 13^ giornata: ko per Parma e Palermo, vittoria Cremonese. La classifica

Passa in archivio la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Vittoria convincente per la Cremonese sul campo del Brescia grazie alle reti di Ravanelli, Coda e Okereke. Lo Spezia di Alvini riagguanta in extremis la partita contro la Ternana con l'autogol di Capuano che fissa il punteggio sul due a due al 92' minuto. Vittoria dalla straordinaria importanza per il Lecco che supera la capolista Parma per tre a due. Le reti di Novakovich, Buso e Lepore annullano l'iniziale vantaggio di Benedyczak. Sul finale di partita Charpentier accorcia le distanze senza riuscire ad evitare la seconda sconfitta in campionato per gli uomini di Pecchia. Il Palermo di Eugenio Corini, oggi assente per squalifica, non sfrutta il passo falso della capolista. Brunori e compagni cadono contro il Cittadella per zero a uno. Pioggia di fischi al Renzo Barbera per la squadra di Corini sconfitta al 98' minuto dopo la rete di Pandolfi.