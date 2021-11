Serie B, 12a giornata: poker del Como, ok Ascoli e Ternana. La classifica aggiornata

Concluse le prime quattro gare del sabato, valide per la dodicesima giornata di Serie B. Colpo della Ternana in casa dell'Alessandria, vince anche l'Ascoli. Poker del Como in casa contro il Perugia

⚽️

Terminate le prime quattro gare del sabato di Serie B, valide per la dodicesima giornata. Colpo della Ternana, vittoriosa 2-0 in casa dell'Alessandria. Poker del Como sul Perugia, tutti i gol nella prima frazione. Vince l'Ascoli, solo un pareggio per la Cremonese.

La Ternana si impone 2-0 al "Moccagatta" di Alessandria nel segno di Alfredo Donnarumma, autore di una doppietta nel primo tempo. Gli umbri si portano quindi fuori dalla zona playout, in attesa delle gare della domenica. Vince l'Ascoli in casa contro il L.R Vicenza. I padroni di casa sbloccano la gara con il solito Dionisi al minuto 20, raddoppiano poi grazie all'autogol del difensore biancorosso Brosco. Non basta per i veneti il gol di Diaw al minuto 62, da segnalare un gol annullato per parte nel primo tempo a Salvi e Ierardi.

Poker del Como contro il Perugia, quattro reti firmate nel primo tempo che chiudono la gara già dopo quarantacinque minuti. Sblocca la partita l'ex Palermo Antonino La Gumina, al secondo gol consecutivo, raddoppia poi Cerri trasformando un calcio di rigore al minuto 15. Poco più tardi si uniscono alla festa Bellomo e Solini. Nella seconda frazione gli umbri firmano il gol della bandiera con De Luca, non basta però per riaccendere le speranze di rimonta.

Solo 1-1 infine tra Cremonese e Spal, i grigiorossi passano in vantaggio con Bonaiuto al minuto 33 ma il sorpasso dura solamente dieci minuti, quando Melchiorri sigla la rete del pari a favore dei ferraresi.

Di seguito la classifica aggiornata in attesa dei posticipi e delle gare domenicali.

Pisa 22

Reggina 22

Brescia 21

Lecce 20

Benevento 19

Como 19

Cremonese 19

Frosinone 18

Ascoli 18

Monza 17

Perugia 17

Cittadella 16

Parma 16

Ternana 16

Cosenza 14

Spal 14

Alessandria 8

Crotone 7

Vicenza 4

Pordenone 3