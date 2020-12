Serie B, 11a giornata: vola l’Empoli con un poker di Mancuso, cade la Salernitana. Risultati e classifica

Undicesima giornata di Serie B.

Sei gare e pioggia di gol nel primo pomeriggio sui campi cadetti. Cade la Salernitana che cede 3-1 in casa del Brescia ma rimane comunque al primo posto, accorcia sui granata l’Empoli che asfalta in rimonta per 5-2 la Virtus Entella. Protagonista della gara Leonardo Mancuso che è riusciti a mettere a segno ben 4 reti, un poker da applausi. Pareggio pirotecnico quello di Cremona tra i padroni di casa e l’Ascoli, un 3-3 che tra i bianconeri vede Bajic siglare una tripletta. Pareggia anche il Lecce che impatta 2-2 al ‘Via del Mare’ contro il Frosinone, successi importante per Pisa e Reggiana che superano di misura rispettivamente Pordenone e Cosenza.

Brescia-Salernitana 3-1

Cosenza-Reggiana 0-1

Cremonese-Ascoli 3-3

Virtus Entella- Empoli 2-5

Lecce-Frosinone 2-2

Pisa-Pordenone 1-0

Pescara-Vicenza (ore 16.00)

Cittadella-SPAL (ore 18.00)