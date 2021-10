Serie B, 10a giornata: pari nel big match tra Brescia e Lecce, la classifica

Tre le gare disputate nel pomeriggio in serie cadetta, in serata si chiuderà il decimo turno con ben cinque match

La decima giornata del campionato di Serie B è andata in scena nel turno infrasettimanale. In attesa di chiudere il turno con le sfide di questa sera, nel pomeriggio si sono disputate 3 gare che hanno visto Brescia e Lecce protagoniste. Le due compagini si sono affrontate al "Rigamonti" e hanno chiuso sul punteggio di 1-1: al vantaggio firmato Dermaku all'81' ha risposto una rete di Bisoli all'88'. Pari beffa per l'Alessandria che dopo essersi portata in vantaggio al 54' con Chiarello, è stata ripresa dal Frosinone al 96' con un colpo di testa di Charpentier. Vittoria di misura per la SPAL che ha superato per 1-0 l'Ascoli, per i ferraresi la rete decisiva l'ha messa a segno Colombo.