Sassuolo, Grosso: “B ostica, ma saremo pronti. Vogliamo costruire futuro importante”

“E’ importante la competizione, competere per superare gli avversari anche se è estate. Stiamo cercando di ricostruirci per farci trovare pronti ad affrontare un campionato difficilissimo. E’ importante il modo in cui si fanno le cose, stiamo cercando di aiutarci tutti insieme nella fatica e nelle difficoltà, poi c’è ancora tanto da costruire. Speriamo che i tanti punti interrogativi diventino esclamativi al più presto. Dovremo farci trovare pronti e presenti, in un campionato difficilissimo, sin dalle prime battute. Lo spirito di squadra rappresenta le fondamenta base per costruire un futuro importante, dovremo essere bravi a crearlo con chi resterà e con chi arriverà. Speriamo di riuscire a crearlo il prima possibile perché il campionato è alle porte e dobbiamo capire quale sarà il gruppo che si presenterà ai nastri di partenza“.