Sampdoria, Pirlo: “Parma squadra migliore della B. Puntiamo ai playoff”

Le parole del tecnico della Sampdoria, Andrea Pirlo, in vista della sfida contro il Parma di Fabio Pecchia.

E' tutto pronto Marassi dove, domani sera, arriva il Parma di Fabio Pecchia. I doriani scenderanno in campo con l'obiettivo di scrollarsi di dosso il periodo negativo e provare a migliorare la propria classifica. In vista del match del "Ferraris", il tecnico blucerchiato Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco.

"Nelle ultime tre partite non siamo riusciti a vincere. Di positivo c'è sempre stato l'atteggiamento. Contro la FeralpiSalò in dieci abbiamo sempre cercato di recuperare lo svantaggio e col Bari siamo riusciti a pareggiarla alla fine. Abbiamo una partita difficile contro la miglior squadra del campionato. Nonostante tutto abbiamo lavorato bene, cercando di non commettere errori. Sappiamo che abbiamo una partita importante, la prima del nuovo anno e sappiamo che dobbiamo fare bella figura".

Sull'atteggiamento con cui affrontare il Parma: "Una squadra con grandissima qualità e individualità, brava a ripartire nell'uno contro uno. Dovremo essere molto attenti e bravi nelle loro ripartenze. Dovremo far bene la fase delle preventive soprattutto quando avremo noi il possesso perché è lì che il Parma ti può far male. All'andata la partita è stata fatta bene, una buona partita soprattutto anche in fase di non possesso e dovremo cercare di ripeterla evitando, come ho sempre detto, gli errori che ci hanno penalizzato fino ad ora".

Sugli obiettivi stagionali: "Io credo che la squadra possa arrivare a giocarsi i playoff. Ora aspettiamo di recuperare al più presto i giocatori. Quando saremo più o meno al completo avremo una rosa che può giocarsela con chiunque per ambire a qualcosa di più".

Sul modulo: "Stiamo cercando di dare continuità a quello che abbiamo fatto nell'ultimo periodo. In fase di possesso la squadra si sente bene e riesce a produrre parecchio. Ci sarà qualche adattamento di qualche giocatore ma a livello di gioco sono abbastanza contento. Si può sempre migliorare. Credo che andremo avanti su questa strada".

