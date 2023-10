Sampdoria, Pirlo: “Inizio difficile. Non esiste solo un problema, dobbiamo vincere”

La Sampdoria sta vivendo un momento molto complicato. Alla vigilia del campionato tutti davano i liguri come una delle serie candidate alla vittoria del campionato ma dopo nove giornate i blucerchiati occupano il penultimo posto considerando anche la penalizzazione inflitta di due punti. Tutti chiedono cambio della guida tecnica ma la società guidata da Raddrizani crede fortemente nel progetto e quindi sta dando ancora fiducia. Il tecnico della squadra di Genova , Andrea Pirlo ha rilasciato una lunga intervista al Secolo XIX dell'inizio difficoltoso della squadra: "Non ci aspettavamo un inizio così. Significa che non facciamo tutto quello che dobbiamo fare, che dobbiamo migliorare sia sotto il profilo tecnico e tattico sia sotto il profilo del carattere. Perché questa non è una posizione da Sampdoria, non è dove la Sampdoria deve stare. Ristrutturazione debito? Può far bene certamente, se non altro sotto il profilo della tranquillità".

"Non lo so e non me ne voglio nemmeno occupare. Quello che dobbiamo fare noi è vincere contro il Cosenza. A questo dobbiamo pensare, non possiamo permetterci di andare oltre. Per tirarci fuori da questa situazione bisogna guardare partita dopo partita. A livello psicologico sicuramente perdiamo qualcosa, in personalità. Quando vieni da un anno che non vinci in uno stadio ti può frenare qualcosa nella testa e quel qualcosa si trasmette poi nelle gambe, ma dobbiamo andare oltre perché non possiamo permetterci di fare altri passi falsi. Anche se abbiamo tanti ragazzi giovani, i giovani adesso qualche partita l’hanno fatta, hanno capito cosa significa giocare nella Sampdoria e fare il campionato di Serie B quindi dobbiamo cercare di cambiare marcia. Credo che non esista un problema solo. Se guardiamo per esempio i gol, sono tutti gol che arrivano da disattenzioni individuali, mancanza di concentrazione. Non abbiamo preso un gol di reparto, sono sempre episodi”.