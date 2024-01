Sampdoria, Pirlo: “Cittadella? Pronti alla battaglia, vogliamo fare punti”

Le parole del tecnico della Sampdoria, Andrea Pirlo, alla vigilia della sfida contro il Cittadella.

Domenica 28 gennaio 2024 andrà in scena Cittadella-Sampdoria, posticipo della 22esima giornata di Serie B. Dopo le sconfitte contro Venezia e Parma, i blucerchiati andranno a caccia di punti per consolidare la classifica e allontanarsi dalla zona playout. Un obiettivo sottolineato in conferenza stampa dal tecnico Andrea Pirlo intervenuto in conferenza stampa.

"Dobbiamo sicuramente invertire la rotta delle ultime partite nonostante le buone prestazioni ma è importante adesso fare punti dobbiamo muovere la classifica, quelli dietro vincono quindi è importante fare risultato. Sul piano del gioco abbiamo fatto passi in avanti nell’ultimo periodo però non basta questo. Dobbiamo lavorare nella cura dei dettagli perchè sono quelli che ti fanno vincere o perdere le partite, abbiamo lavorato bene in settimana e cercheremo di fare una battaglia perchè il Cittadella bisogna metterla sotto il loro piano, giocano bene portano a casa risultati possono fare gol su situazioni di calcio piazzato falli laterali sono molto svelti, quindi dovremo essere attenti in queste situazioni".

Sul Cittadella: "Non è il primo anno che il Cittadella fa bene se guardiamo gli ultimi anni, tranne l’anno scorso sono sempre arrivati nei play off quindi hanno una struttura per poter giocare la Serie B giocatori affamati che corrono che non ti lasciano mai alzare la testa per guardare quindi abbiamo imparato bene dalla partita di andata quello che fanno. Anche nel corso del campionato lo abbiamo visto sono una squadra aggressiva e sappiamo che affrontiamo una squadra difficile".

Sulla classifica: "Bisogna guardarsi dietro e davanti, ma come ho sempre detto l’importante e guardare noi stessi perchè si vinci non hai bisogno di guardare ne davanti ne dietro quindi l’importante è fare la prestazione per fare punti quindi le partite vanno giocate per vincere e portare a casa risultati guardando comunque dietro e davanti le squadre che ci possono interessare se qualcuno fa qualche passo falso vincendo ti puoi avvicinare però l’importante è fare punti".

Sul calciomercato: "Abbiamo difficoltà a fare acquisti come quest’estate per tante cose. Siamo in pochi dietro quindi magari un difensore ci tornerebbe utile per dare respiro pe quelli che hanno tirato la carretta fino adesso. Non abbiamo parlato di altri giocatori in entrata e uscita, è arrivato Alvarez quindi per adesso siamo così poi non si sa mai cosa può accadere manca ancora qualche giorno. L’obiettivo mio è della squadra è quello di pensare alle partite poi per quanto riguarda il mercato abbiamo dirigenti che se ne occupano e lavorano giorno e notte per questo. Se ci sarà l’occasione ci faremo trovare pronti".

