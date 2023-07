Sampdoria, Pirlo: “Abbiamo un grande obiettivo, in questo club progetto importante”

La Sampdoria 2023-2024, nella serata di ieri, è stata presentata ai suoi tifosi nella piazza centrale di Livigno . L'allenatore, il direttore dell'area tecnica Nicola Legrottaglie, il membro dell'area scouting Andrea Mancini e i calciatori, sono stati accolti da un caloroso pubblico. Proprio il tecnico, intervenuto nel corso dell'evento, ha parlato del suo ritorno in Italia dopo l'esperienza in Turchia soffermandosi inoltre sugli obiettivi in vista della prossima stagione.

"È un piacere essere tornato in Italia e in una grande squadra come la Sampdoria, storica. È orgoglio essere l’allenatore. Abbiamo un grande obiettivo, quello di ripartire dopo annate non felicissime. Ci siamo messi d’impegno tutti per ripartire alla grande. In Turchia ho fatto una esperienza importante in un campionato diverso. Ora siamo pronti a questa avventura", ha esordito Pirlo.