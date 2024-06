Sampdoria, Manfredi: “Lavoriamo per essere all’altezza delle aspettative”

Progetto e migliorare sempre – “Le nostre giornate passano con l’ossessione di fare meglio di ieri. Non ci nascondiamo dietro al fatto che questa società abbia la massima serie nel suo dna. Il prossimo sarà il 13° anno in B dal 1946 ad oggi. E il nostro progetto va dai tre ai cinque anni”.

Sul monte ingaggi – “Il salary cap imposto dalla Lega di B è dieci milioni di euro e come già fatto l’anno scorso dovremo gestirlo. Vuol dire mettere il 40 per cento di ogni euro superiore a tale tetto come garanzia cash. Le nostre ambizioni ci impongono di dover considerare uno sforamento. La storia recente della B dice che le squadre promosse hanno avuto un monte ingaggi proiettato oltre i 20 milioni. Avere soldi e vincere non è scontato ma è un po’ più facile che farlo con budget sostenibili”.